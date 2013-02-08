Перевод на английский

Необходимо перевести с русского на анг. резюме (CV) 4500 знаков без пробелов. Вот выдержки: =Должностные обязанности и достижения: • Разработка и запуск проекта с нуля. • Постановка целей и планирование работ. • Анализ и контроль выполнения. • Налаживание контактов и ...