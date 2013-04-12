Перевод резюме на английский язык

ПереводыЗавершен12 заявок200 просмотров
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Необходимо перевести с русского на анг. резюме (CV) 4500 знаков без пробелов.

Вот выдержки:

=Должностные обязанности и достижения:

• Разработка и запуск проекта с нуля.

• Постановка целей и планирование работ.

• Анализ и контроль выполнения.

• Налаживание контактов и установление договорных отношений с партнерами.

• Разработка структуры сайта.=

=• Хорошие исследовательские навыки. Имею опыт работы с финансовой и деловой аналитической информацией.

• Знаком с тонкостями разработки и размещения рекламы, проведения совместных промо акций.

• Знания в области создания и развития брендинга.=

11 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$18
1 день
Все сделано отлично.
Сотрудничество состоялось, все хорошо.
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