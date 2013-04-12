Перевод резюме на английский язык

Есть проект на 7000 слов. Перевод с английского на польский. Срок выполнения 11.02.13 на 18.00 по Киеву. Обязательное условие - работа в Традосе 2007. Ждем ваши предложения и ставки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести с русского на анг. резюме (CV) 4500 знаков без пробелов.
Вот выдержки:
=Должностные обязанности и достижения:
• Разработка и запуск проекта с нуля.
• Постановка целей и планирование работ.
• Анализ и контроль выполнения.
• Налаживание контактов и установление договорных отношений с партнерами.
• Разработка структуры сайта.=
=• Хорошие исследовательские навыки. Имею опыт работы с финансовой и деловой аналитической информацией.
• Знаком с тонкостями разработки и размещения рекламы, проведения совместных промо акций.
• Знания в области создания и развития брендинга.=
- Похожие заказы
- Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна серия переводов карточек товаров со store.nike.com. Ссылки на карточки я предоставлю. По цене договоримся. Большая просьба адекватно оценивать свое знание спортивной специфики, друзья! Для быстрого реагирования мой Skype: denpetenev.Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Перевести песню, текст в аттаче. Художественный перевод не нужен, задача максимально точно передать текст.Переводы17 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу переводчиков английского, китайского, японского,корейского, арабского, испанского и др. языков, которые часто бывают онлайн в ICQ Требуется частый срочный перевод небольших текстов, 2-5 предложений. Кому интересно, прошу оставлять контакты - ICQ или jabberПереводы20 заявокЗакрыт11 лет назад
Бюро переводов «Профальнс» приглашает к сотрудничеству переводчиков абхазского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit…) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставку за 1800 знаков ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
http://www.youtube.com/watch?v=62F06UHaLng Требуется литературный (качественный) перевод с немецкого на русский. Для переозвучки. Требуется цена и сроки (указать в вашей ставке) Ответы на вопросы: 1. Как быстро надо сделать: не срочно! 2. Интересует наилучшее соотношение цена/качество.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Бюро переводов "Профальнс" приглашает к сотрудничеству переводчиков португальского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit....) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставки за 1800 знаков ...Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Бюро переводов "Профальнс" приглашает к сотрудничеству переводчиков эстонского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit....) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставки за 1800 знаков ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить качественный перевод сайта https://my.fx-private.com с русского на хинди. Контент сайта доступен только после регистрации. пример текста: «Регистрация прошла успешно! На указанный Вами адрес электронной почты отправлено письмо с регистрационными данными. Пожалуйста, войдите в Личный кабинет, используя Ваш ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить качественный перевод сайта https://my.fx-private.com с русского на арабский. Контент сайта доступен только после регистрации. пример текста: «Регистрация прошла успешно! На указанный Вами адрес электронной почты отправлено письмо с регистрационными данными. Пожалуйста, войдите в Личный кабинет, используя Ваш ...Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад