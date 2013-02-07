Переводчик в ICQ

Бюро переводов «Профальнс» приглашает к сотрудничеству переводчиков абхазского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit…) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставку за 1800 знаков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу переводчиков английского, китайского, японского,корейского, арабского, испанского и др. языков, которые часто бывают онлайн в ICQ
Требуется частый срочный перевод небольших текстов, 2-5 предложений.
Кому интересно, прошу оставлять контакты - ICQ или jabber
- Похожие заказы
- Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
http://www.youtube.com/watch?v=62F06UHaLng Требуется литературный (качественный) перевод с немецкого на русский. Для переозвучки. Требуется цена и сроки (указать в вашей ставке) Ответы на вопросы: 1. Как быстро надо сделать: не срочно! 2. Интересует наилучшее соотношение цена/качество.Завершен11 лет назад
Бюро переводов "Профальнс" приглашает к сотрудничеству переводчиков португальского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit....) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставки за 1800 знаков ...Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Бюро переводов "Профальнс" приглашает к сотрудничеству переводчиков эстонского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit....) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставки за 1800 знаков ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить качественный перевод сайта https://my.fx-private.com с русского на хинди. Контент сайта доступен только после регистрации. пример текста: «Регистрация прошла успешно! На указанный Вами адрес электронной почты отправлено письмо с регистрационными данными. Пожалуйста, войдите в Личный кабинет, используя Ваш ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить качественный перевод сайта https://my.fx-private.com с русского на арабский. Контент сайта доступен только после регистрации. пример текста: «Регистрация прошла успешно! На указанный Вами адрес электронной почты отправлено письмо с регистрационными данными. Пожалуйста, войдите в Личный кабинет, используя Ваш ...Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить перевод сайта www.my.fx-private.com с русского на фрацузский. Объем работы – до 10 000 знаковЗакрыт11 лет назад
Нужно перевести сайт с русского/украинского (какой больше нравится) на белорусский язык. Перевод выполняется в три этапа: 1. Перевод интерфейса. Интерфейс переводится с помощью языковых файлов, которые содержат массив вида ключ-значение, никаких копаний в коде сайта не ...Завершен11 лет назад
- $1000
Бюро переводов (Украина, Киев) требуется удаленный переводчик для постоянного сотрудничества по вьетнамо-украинским/русским переводам. [email protected] +38044 22 88 731Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Придумать, 30-40 вопросов для проверки знания английского языка. Желательно по всем темам. Можно подглядывать в учебник мерфи. Пример, как бы это выглядело для математики: Вопрос : число 10 это Вариант ответа 1 = 5+5 ( вариант ответа на ...Переводы16 заявокЗакрыт11 лет назад