Переводчик со знанием корейского языка

Требуется писать описания к книгам на основе английского варианта для интернет-магазина. Описания делаются для людей, а не для SEO. Оплата 30 рублей за описание. Условия: — не переводить названия издательств, журналов, марок автомобилей — проверять русскоязычные написания английских имен ...
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Ищем продукт в Корее. Нужен специалист со знанием корейского языка для размещения объявлений на корейских Досках объявлений. Подробности письмом
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