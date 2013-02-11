Перевод резюме

ПереводыЗавершен5 заявок234 просмотра
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Необходимо перевести резюме - около 1.5 страницы. Файл приложен. Срок - сегодня 21-00.

11 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Евгении за быстрый и качественный перевод, буду обращаться еще :)
Выражаю огромную благодарность Андрею за замечательную возможность сотрудничества! Четкое ТЗ и быстрая оплата - залог фрилансерского счастья :)
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