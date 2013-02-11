Перевод, немецкий и английский языки

Добрый вечер Нужно перевести благотворительный сайт на английский язык. Док файл со всеми текстами готов. Только там используется уже готовый хтмл, поэтому было бы неплохо переводя сохранять слова(переведенные слова), которые были ссылкой в русском тексте также сохранять ...