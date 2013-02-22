Перевод на английский. Тексты для сайта веб-студии

ПереводыЗавершен20 заявок235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас делаем англоязычную версию сайта, нужно перевести тексты. Тематика - разработка интернет-сайтов и магазинов.

Страницы: о нас, отзывы, несколько страниц описания тарифов, около 40 страниц в портфолио (на каждой странице размещено превью макета и описание что сделано.)

Интересует ТОЛЬКО качественный ручной перевод.

В заявке пожалуйста указывайте ориентировочную стоимость за 1000 зн

Тексты для сайта
11 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vivi1981
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$45
7 дней
Доволен сотрудничеством с Викторией. Перевод сделала раньше оговоренного срока, качественно. Приятна в общении. Думаю еще поработаем.
Хороший заказчик. Точная постановка задачи, своевременная оплата, комуникабельный. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Ищу переводчика описаний joomla шаблонов (ENG)

    Нужен переводчик описаний шаблонов Joomla (Например от Joomlart.com, Gavick.com итд) Понятно что только с опытом похожей работы. Без знания тематики даже самый опытный лингвист ничего тут не сделает Работы много. Долгосрочное сотрудничество Цена : 2wmz за 1k знаков Пишем Никого ...

    Joomla
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод, немецкий и английский языки

    $5000

    На объемный проект требуются переводчики английского и немецкого языков. Просьба оставлять информацию о ставках (с/на язык). Предполагается длительное сотрудничество с поэтапной регулярной оплатой. Скайп: alyonatz Всем заранее спасибо за помощь!

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется перевод с английского на русский язык

    $100

    Необходимо сделать перевод текста с англ.языка на русский язык. Тематика-краткое описание flash игр. Примерный обьем до 40к символов. Примеры описания: Shoot the ball past the defender to score in this challenging basketball game! You have 100 bricks to play ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод благотворительного сайта

    $100

    Добрый вечер Нужно перевести благотворительный сайт на английский язык. Док файл со всеми текстами готов. Только там используется уже готовый хтмл, поэтому было бы неплохо переводя сохранять слова(переведенные слова), которые были ссылкой в русском тексте также сохранять ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод резюме

    Необходимо перевести резюме - около 1.5 страницы. Файл приложен. Срок - сегодня 21-00.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводчик с сербского на русский

    Добрый день! Требуется переводчик с сербского на русский язык на постоянной основе. Цели и задачи: 1. Регулярный перевод новостных статей (без потери контекста, и хода текста). 2. Периодический перевод разнопланового текстового контента для интернет-ресурсов. Жду от вас ценовых ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад