Перевод на английский. Тексты для сайта веб-студии

Добрый день Надо перевести письмо на немецкий. Жду ваших заявок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас делаем англоязычную версию сайта, нужно перевести тексты. Тематика - разработка интернет-сайтов и магазинов.
Страницы: о нас, отзывы, несколько страниц описания тарифов, около 40 страниц в портфолио (на каждой странице размещено превью макета и описание что сделано.)
Интересует ТОЛЬКО качественный ручной перевод.
В заявке пожалуйста указывайте ориентировочную стоимость за 1000 зн
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