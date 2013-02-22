Перевод на английский. Тексты для сайта веб-студии

Сейчас делаем англоязычную версию сайта, нужно перевести тексты. Тематика - разработка интернет-сайтов и магазинов.

Страницы: о нас, отзывы, несколько страниц описания тарифов, около 40 страниц в портфолио (на каждой странице размещено превью макета и описание что сделано.)

Интересует ТОЛЬКО качественный ручной перевод.

В заявке пожалуйста указывайте ориентировочную стоимость за 1000 зн