Срочное задание для переводчиков (нем.-русский)

ПереводыЗавершен17 заявок432 просмотра
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СРОЧНО! Немецкая компания FIT Reisen ищет переводчиков удалённых (немецко-русский), проживающих в Германии или с банковским счётом в Европе. Необходим перевод описания отелей. 700-1000 слов/отель. Оплата: 10 Euro/отель. Возможное количество отелей: около 200. Перевод необходим в течение следующих 2-х недель.

Жду ваших откликов!

Контактые данные: Татьяна

E-mail: [email protected]

11 лет назад
gta
42 годаГермания
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
diplotreu
Оксана 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$75
7 дней
Работа была выполнена очень быстро. Перевод соответствовал всем требованиям. Исполнительный и надёжный переводчик, с креативным подходом к работе. Рекомендую.
Благодарю за плодотворную совместную работу. Все четко и честно.
Anju-ta
Анна 
39 летГермания
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Хочу поблагодарить Анну за прекрасную работу. Все переводы текстов были выполнены максимально быстро и очень чётко, а главное - без ошибок и профессионально. В переводах была учтена общая тематика и стиль проекта - за это отдельная благодарность. Ещё раз спасибо вам. С уважением Команда "SpaOteli" www.spa-oteli.ru
Отличный во всех отношениях заказчик. Очень рекомендую!!!
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