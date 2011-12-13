SergeG

Сергей Гомельский SergeG

 
49 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Высококвалифицированный переводчик, преподаватель с обширным опытом

Высшее лингвистическое образование, полученное в одном из ведущих и наиболее престижных специализированных вузов страны. Более чем 20-летний опыт переводческой деятельности, включая работу за рубежом для крупных российских и западных компаний. Огромный опыт в письменном переводе самой разнообразной документации, а также в сопровождении в качестве устного переводчика всевозможных переговоров, презентаций, выставок, выступлений, пресс-конференций и т. п.

Английский – на уровне грамотного, образованного носителя. Никаких подстрочных, дословных и машинных переводов – исключительно "ручная" работа с полным погружением в тематику и передачей содержания на натуральном, живом языке, в строгом соответствии со всеми канонами грамматики, стилистики и с используемой терминологией.

Образование, опыт и наличие самых лучших словарей и энциклопедий позволяют не бояться самых сложных, узкоспециализированных тематик и решать переводческие задачи, которые не по зубам многим коллегам.

Тем не менее, никогда не берусь за работу, не будучи полностью уверенным в том, что смогу выполнить ее в срок и на самом высоком профессиональном уровне.

Мои расценки полностью соответствуют квалификации и предлагаемому качеству перевода – от 400 до 600 рублей за 1000 знаков исходного текста в зависимости от тематики и специфики текста, объема и срочности заказа; устный – 3000/5000 рублей за 1 час (последовательный/синхронный).

Доверяйте опытным профессионалам, и Ваше общение с Вашими иностранными коллегами, клиентами и партнерами выйдет на новый уровень и принесет Вам удовлетворение и прибыль!

Краткое переводческое портфолио, десятки положительных отзывов на крупнейшем в Рунете фриланс-ресурсе: fl.ru/users/SergeG

А здесь еще несколько отзывов: freelance.ru/reviews/SergeG/

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Кроме переводческой работы я также занимаюсь преподаванием иностранных языков. За те же 20 лет профессиональной деятельности выработаны и успешно "обкатаны" методики обучения, базирующиеся, в основном, на классическом подходе: максимум внимания грамматике и структуре языка с параллельным пополнением словарного запаса, постановкой произношения и выработкой и развитием разговорных навыков.

Так что добро пожаловать! Мой Skype – s_gomelsky. Буду рад обсудить детали и ответить на любые вопросы! Первая беседа всегда носит организационно-ознакомительный характер, а также может включать в себя краткое тестирование нового ученика на предмет его нынешнего уровня знания языка – все это, разумеется, бесплатно.

А стоимость индивидуального 60-минутного занятия – 900 рублей.

Отзывы заказчиков
TVampire
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод диалоговых сообщений сайта (рус. -> англ.)
Задача была выполнена четко и в кратчайшие сроки. Продолжаем сотрудничество
Сотрудничеством полностью удовлетворен и надеюсь на его продолжение. Спасибо!
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Перевод письма
Отличная работа быстро и качественно
Никаких затруднений - все четко и оперативно. Спасибо, Евгений!
Ответный отзыв
wsm
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Перевод коммерческого письма с рус. на англ.
Быстро и качественно выполнил задание. Рекомендую!
Все четко и гладко. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
Ответный отзыв
topglance
Сергей 
44 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Перевод рус. - англ.
Качественный перевод, очень быстро и в выходной день.
Четкое задание, своевременная и адекватная оплата. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Перевод писем с русского на английский
Сотрудничество с Сергеем очень порадовало. На аватарке у него сцена из фильма "Трудности перевода". У Сергея с переводом никаких трудностей нет. Переводит тексты практически моментально и качественно. Благодаря ему общение с нашими заокеанскими партнерами приносит результаты.
Рина оставила мне очень приятный, лестный и, пожалуй, самый оригинальный отзыв из тех, что я получал за последнее время на всех фриланс-ресурсах. Со своей стороны, могу сказать лишь банальные, но объективные и искренние вещи: приятное общение, небольшие, но постоянные заказы на перевод, отсутствие каких-либо проблем с оплатой - в общем, исключительно положительные впечатления от сотрудничества, которое я буду рад продолжать. Самые лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Переводы
7 отзывов
$7/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга