Высококвалифицированный переводчик, преподаватель с обширным опытом

Высшее лингвистическое образование, полученное в одном из ведущих и наиболее престижных специализированных вузов страны. Более чем 20-летний опыт переводческой деятельности, включая работу за рубежом для крупных российских и западных компаний. Огромный опыт в письменном переводе самой разнообразной документации, а также в сопровождении в качестве устного переводчика всевозможных переговоров, презентаций, выставок, выступлений, пресс-конференций и т. п.

Английский – на уровне грамотного, образованного носителя. Никаких подстрочных, дословных и машинных переводов – исключительно "ручная" работа с полным погружением в тематику и передачей содержания на натуральном, живом языке, в строгом соответствии со всеми канонами грамматики, стилистики и с используемой терминологией.

Образование, опыт и наличие самых лучших словарей и энциклопедий позволяют не бояться самых сложных, узкоспециализированных тематик и решать переводческие задачи, которые не по зубам многим коллегам.

Тем не менее, никогда не берусь за работу, не будучи полностью уверенным в том, что смогу выполнить ее в срок и на самом высоком профессиональном уровне.

Мои расценки полностью соответствуют квалификации и предлагаемому качеству перевода – от 400 до 600 рублей за 1000 знаков исходного текста в зависимости от тематики и специфики текста, объема и срочности заказа; устный – 3000/5000 рублей за 1 час (последовательный/синхронный).

Доверяйте опытным профессионалам, и Ваше общение с Вашими иностранными коллегами, клиентами и партнерами выйдет на новый уровень и принесет Вам удовлетворение и прибыль!

Краткое переводческое портфолио, десятки положительных отзывов на крупнейшем в Рунете фриланс-ресурсе: fl.ru/users/SergeG

А здесь еще несколько отзывов: freelance.ru/reviews/SergeG/

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Кроме переводческой работы я также занимаюсь преподаванием иностранных языков. За те же 20 лет профессиональной деятельности выработаны и успешно "обкатаны" методики обучения, базирующиеся, в основном, на классическом подходе: максимум внимания грамматике и структуре языка с параллельным пополнением словарного запаса, постановкой произношения и выработкой и развитием разговорных навыков.

Так что добро пожаловать! Мой Skype – s_gomelsky. Буду рад обсудить детали и ответить на любые вопросы! Первая беседа всегда носит организационно-ознакомительный характер, а также может включать в себя краткое тестирование нового ученика на предмет его нынешнего уровня знания языка – все это, разумеется, бесплатно.

А стоимость индивидуального 60-минутного занятия – 900 рублей.