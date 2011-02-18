agentmad

Илья agentmad

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать дизайн меню в Gogetlinks.net

    Необходимо разработать измененный вариант дизайна меню в Gogetlinks.net Основные требования: - меню сделать в виде панели, которая находится вверху (сейчас там находится логотип); - логотип уменьшить и ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перегнать книгу из docx в epub и fb2

    Требуется перевести книгу из docx в форматы epub и fb2. Объем – 173 страницы. Особенность заключается в том, что в ней много картинок. Соответственно в книге в epub и fb2, картинки на страницах должны отображаться ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод текста носителем языка.

    $500

    Требуется носитель английского языка для выполнения художественного перевода RU-&gt;ENG (16 000 знаков). - Носителей английского языка, то есть людей, изучавших его в англоязычной стране и\или с рождения, буду рассматривать гораздо активнее. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Создание баннеров. Персонально для Webasic
Не первый раз работаем вместе - все как всегда отлично. Рекомендую!
Полностью удовлетворен работой Дениса! Баннеры были выполнены на высшем уровне. Буду продолжать работать с ним и дальше!
Ответный отзыв
SergeG
Сергей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Перевод текста носителем языка.
Полностью удовлетворен сотрудничеством с Ильей! Работали через СБС: все гладко и оперативно! Кроме того, заказчик с пониманием отнесся к вынужденной задержке с моей стороны, за что ему отдельное спасибо! Рекомендую!
Сергей выполнил качественный перевод. Все на высшем уровне! Рекомендую!
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