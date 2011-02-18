Необходимо разработать измененный вариант дизайна меню в Gogetlinks.net Основные требования: - меню сделать в виде панели, которая находится вверху (сейчас там находится логотип); - логотип уменьшить и ...
Дизайн сайтов9 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходимо разработать измененный вариант дизайна меню в Gogetlinks.net Основные требования: - меню сделать в виде панели, которая находится вверху (сейчас там находится логотип); - логотип уменьшить и ...
Требуется перевести книгу из docx в форматы epub и fb2. Объем – 173 страницы. Особенность заключается в том, что в ней много картинок. Соответственно в книге в epub и fb2, картинки на страницах должны отображаться ...
Создать 3 баннера в 3 типоразмерах каждый
Требуется носитель английского языка для выполнения художественного перевода RU->ENG (16 000 знаков). - Носителей английского языка, то есть людей, изучавших его в англоязычной стране и\или с рождения, буду рассматривать гораздо активнее. ...