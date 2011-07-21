Перевод писем с русского на английский

Здравствуйте.

Ведем переговоры с англоязычной компанией, а в английском не сильны.

Необходимо переводить наши письма с русского на английский с точными формулировками и сохранением смысла.

Тематика - финансы.

Работа будет происходить следующим образом: я присылаю вам текст на русском языке, вы в течение дня переводите и присылаете обратно. Оплата сразу.

Пожалуйста в предложениях указывайте стоимость за 1000 знаков.

Спасибо.