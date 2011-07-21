Перевод писем с русского на английский

ПереводыЗавершен24 заявки334 просмотра
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Здравствуйте.

Ведем переговоры с англоязычной компанией, а в английском не сильны.

Необходимо переводить наши письма с русского на английский с точными формулировками и сохранением смысла.

Тематика - финансы.

Работа будет происходить следующим образом: я присылаю вам текст на русском языке, вы в течение дня переводите и присылаете обратно. Оплата сразу.

Пожалуйста в предложениях указывайте стоимость за 1000 знаков.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SergeG
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$6
1 день
Сотрудничество с Сергеем очень порадовало. На аватарке у него сцена из фильма "Трудности перевода". У Сергея с переводом никаких трудностей нет. Переводит тексты практически моментально и качественно. Благодаря ему общение с нашими заокеанскими партнерами приносит результаты.
Рина оставила мне очень приятный, лестный и, пожалуй, самый оригинальный отзыв из тех, что я получал за последнее время на всех фриланс-ресурсах. Со своей стороны, могу сказать лишь банальные, но объективные и искренние вещи: приятное общение, небольшие, но постоянные заказы на перевод, отсутствие каких-либо проблем с оплатой - в общем, исключительно положительные впечатления от сотрудничества, которое я буду рад продолжать. Самые лучшие рекомендации!
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