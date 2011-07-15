Перевод небольшого текста на английский язык.

ПереводыЗавершен28 заявок352 просмотра
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Нужно перевести небольшой текст на английский язык.

Текст - описание приложения для мобильного телефона.

Нужно перевести нормально, не софтом, что не потерялся смысл описания.

От исполнителя жду цены и контакты. Заявки открыты. Спасибо.

12 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Поставленные задачи были выполнены очень качественно и в срок. Работой очень доволен. Будем сотрудничать еще. Рекомендую!
Александр - отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, приятное общение и мгновенная оплата. Было очень приятно работать! Рекомендую всем фрилансерам!