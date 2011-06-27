Перевод договора 2,5 страницы с укр. на англ.

ПереводыЗавершен1 заявка193 просмотра
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Во вложении сам договор.

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Нужен исполнитель с успешным опытом перевода (портфолио)

12 лет назад
Alex_11
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$18
1 день
Работа выполнена во время и на высоком уровне
Отличный заказчик, оплата моментальная, рекомендую.
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