Перевод медицинской статьи.

$25
ПереводыЗакрыт19 заявок364 просмотра
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Письменный перевод закрепленной медицинской статьи с английского на русский. Перевод текста и таблиц.

Статья закреплена, или по ссылке http://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(01)80719-8/fulltext

12 лет назад
MrCt
Ио 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад