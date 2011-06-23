Перевод медицинской статьи.

Требуется, периодически, производить перевод с английского на русский язык описание/характеристики товаров (изделий). Просьба указывать стоимость за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Письменный перевод закрепленной медицинской статьи с английского на русский. Перевод текста и таблиц.
Статья закреплена, или по ссылке http://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(01)80719-8/fulltext
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $30
Здравствуйте необходимо перевести 20 страниц текста на немецком. Тематика- бизнесПереводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для перевода нескольких небольших писем с русского на итальянский и обратно.Переводы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Друзья, требуется срочный письменный перевод юридического текста с французского языка на русский. Объем - 10 страниц, срок - сегодня до 21.00. Пожалуйста, высылайте свои заявки с указанием ставок и опыта работы с юридической тематикой на ...Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
www.all.biz/tr турецкий вариант сайта Требуется редактирование. В каталоге много ошибок. Будет предоставлен весь каталог в виде таблицы. русский вариант | турецкий | ваша редакция Более 1 млн. знаков. Много технической терминологии. Ваши предложения по расценкам и срокам.Переводы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $230
Перевод 5 видеороликов с английского на русский. Спортивная тематика.Завершен12 лет назад
Во вложении сам договор. Оплата - перевод на карточку ПРИВАТ БАНКА или на другую карточку в USD. Нужен исполнитель с успешным опытом перевода (портфолио)Завершен12 лет назад
К учебному теоретическому материалу необходимо составить упражнения, можно использовать рерайт готовых источников. Стоимость 1$/1000.Переводы10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Перевод делового документаЗавершен12 лет назад
- $14
С русского перевести на немецкий небольшой текст (где-то 3500 зн. с пробелами). Пара ключевиков ещё должна быть. Предлагаю 14 ВМЗ. Пишите аси сюда либо в личку...Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад