Срочный перевод с французского на русский

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Друзья, требуется срочный письменный перевод юридического текста с французского языка на русский. Объем - 10 страниц, срок - сегодня до 21.00. Пожалуйста, высылайте свои заявки с указанием ставок и опыта работы с юридической тематикой на [email protected] . Рассматриваются только заявки, присланные в почту. Или звоните по телефону 89096948888
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