Срочный перевод с французского на русский

Друзья, требуется срочный письменный перевод юридического текста с французского языка на русский. Объем - 10 страниц, срок - сегодня до 21.00. Пожалуйста, высылайте свои заявки с указанием ставок и опыта работы с юридической тематикой на [email protected] . Рассматриваются только заявки, присланные в почту. Или звоните по телефону 89096948888

Очень надеемся на Вашу помощь!

С уважением, команда БП "Лингвамастер"