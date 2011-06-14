Редактирование турец. каталога сайта

ПереводыЗакрыт3 заявки176 просмотров
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www.all.biz/tr турецкий вариант сайта

Требуется редактирование. В каталоге много ошибок.

Будет предоставлен весь каталог в виде таблицы.

русский вариант | турецкий | ваша редакция

Более 1 млн. знаков. Много технической терминологии.

Ваши предложения по расценкам и срокам.

12 лет назад
qqqq9999
Максим 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад