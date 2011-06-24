Приватный проект для AboveXBeyond

$230
ПереводыЗавершен1 заявка129 просмотров
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Перевод 5 видеороликов с английского на русский. Спортивная тематика.

12 лет назад
sleighter
Георгий 
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AboveXBeyond
37 летШвеция
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$230
4 дня
Просто великолепный и отзывчивый человек - Марина! И такой же великолепный, а главное очень оперативный перевод! Даже быстрее ранее согласованного срока. Продолжаю с удовольствием работать и дальше с Вами, Марина! :)
Продолжаем работать с Георгием, чему я очень рада. Очень грамотный и порядочный заказчик. Знает что хочет получить в итоге, ставит четкие требования, приятный в общении. Оплата мгновенная. Спасибо!:)
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