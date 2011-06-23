Перевод с английского языка

ПереводыЗакрыт53 заявки847 просмотров
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Требуется, периодически, производить перевод с английского на русский язык описание/характеристики товаров (изделий).

Просьба указывать стоимость за 1000 знаков.

12 лет назад
g2105
Гор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$73
1 день