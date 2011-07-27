Перевод сайта на английский

ПереводыЗавершен21 заявка362 просмотра
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Здравствуйте,необходимо перевести сайт

На англ. язык.

Жду предложений по стоимости и срокам.

Приоритет стоимости

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
evgeniya12m
Евгения 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$4
5 дней
Спасибо ! оперативная и качественная работа !
Хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества.
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