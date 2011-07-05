Перевод словаря оптики

ПереводыЗавершен8 заявок324 просмотра
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Нужно перевести с английского на русский Справочник оптических терминов

http://linza-zeiss.ru/spravochnik/

Срок - 1 неделя

12 лет назад
UliaUla
Юлия 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
Guinot
33 годаКанада
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1
7 дней
vivi1981
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$2
7 дней
Отличный исполнитель! Перевела огромный сложный текст в коротки сроки. Спасибо, Виктория. Будем дальше сотрудничать.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, без каких-либо задержек и проблем. Приятно работать.
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