Проверить перевод с английского на японский

ПереводыЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Нужно проверить 2-3 тыс. знаков перевода с английского на японский. Поправить ошибки и написать общую оценку перевода.

Желательно носитель.

Даю предоплату по необходимости. Работу сдать желательно сегодня же, через час после выбора исполнителя и получения исходного текста.

12 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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