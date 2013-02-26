Строительная тематика

Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и ...
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забиратется контент, размер каждого материала от 1к до 3к знаков, если превышает то на свое усмотрение либо урезать либо за бесплатно дорерайчивать. материалы раскладываются соответственно рубрикам сайта как вам удобнее либо в рубриках-папках материал=документ, либо в документе-рубрике последовательно.
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