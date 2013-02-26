Строительная тематика

$161
КопирайтингЗавершен1 заявка118 просмотров
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рерайт контента с сайта, адрес которого сообщается дополнительно

забиратется контент, размер каждого материала от 1к до 3к знаков, если превышает то на свое усмотрение либо урезать либо за бесплатно дорерайчивать. материалы раскладываются соответственно рубрикам сайта как вам удобнее либо в рубриках-папках материал=документ, либо в документе-рубрике последовательно.

качество рерайта 75%

цена задания колеблется в районе 5000 руб или 5000/31~=161USD

11 лет назад
elmigo
Сергей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
slon275
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$161
15 дней
Все как заказывал.
Сотрудничество состоялось.
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