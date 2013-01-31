Копирайтинг и рерайтинг

КопирайтингЗавершен2 заявки173 просмотра
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Добрый день,

Нужен копирайтинг и рерайтинг. Специфика текстов (медицина, женские темы и т.п.)

Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими и пунктуационными ошибками, то вы мне не подойдете.

По цене могу предложить: за рерайт — не более 1,5 у.е. за тыс. знаков.

По копирайтингу: не более 3–4 у.е. за тыс. знаков.

По оплате: постоплата. Т.е. вы мне высылаете текст, после этого я оплачиваю работу. Я не обману, просто так удобнее.

В заявке давайте ссылки на несколько ваших текстов. Также указывайте цены.

11 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
Emy_Lee_Uz
Роксана 
32 годаУзбекистан
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Ильгиза пишет просто замечательно! У нее очень хороший и легкий стиль, который, к сожалению, не так уж часто можно встретить. Вся информация в статье представлена корректно. Грамотность тоже на высоте. Спасибо за прекрасную работу. Надеюсь, что будем работать дальше.
Илона замечательный заказчик и приятный в общении человек! Всегда четкое ТЗ и моментальная оплата. В общем все отлично, от сотрудничества только положительные эмоции, надеюсь будем работать и дальше :-)
swetamikus
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
У Светланы прекрасный язык и стиль изложения. Статья получилась супер! Замечаний нет. Буду обращаться и в дальнейшем. Очень советую Светлану как классного копирайтера! P.S. Прошу прощения, что в силу загруженности не сразу сделала отзыв)
Внимательная к деталям, ответственная и доброжелательная - такое мнение у меня сложилось о Илоне после недолгого общения. Сотрудничество с таким вебмастером будет редкой удачей и для новичка и для бывалого копирайтера.
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