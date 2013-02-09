swetamikus

Светлана Семенова swetamikus

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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Отзывы заказчиков

ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг и рерайтинг
У Светланы прекрасный язык и стиль изложения. Статья получилась супер! Замечаний нет. Буду обращаться и в дальнейшем. Очень советую Светлану как классного копирайтера! P.S. Прошу прощения, что в силу загруженности не сразу сделала отзыв)
Внимательная к деталям, ответственная и доброжелательная - такое мнение у меня сложилось о Илоне после недолгого общения. Сотрудничество с таким вебмастером будет редкой удачей и для новичка и для бывалого копирайтера.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#912
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#1797
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#7862