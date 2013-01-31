Emy_Lee_Uz

Ильгиза пишет просто замечательно! У нее очень хороший и легкий стиль, который, к сожалению, не так уж часто можно встретить. Вся информация в статье представлена корректно. Грамотность тоже на высоте. Спасибо за прекрасную работу. Надеюсь, что будем работать дальше.