Emy_Lee_Uz

Роксана Emy_Lee_Uz

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужен копирайтер/рерайтер
Мне понравилось как работает Ильгиза. Она пишет действительно интересные и уникальные статьи. Заказы выполняет точно в срок. Думаю, что мы будем с ней и дальше сотрудничать.
Наталья профессиональна, оперативна и приятна в общении! Всегда четкая постановка задачи и своевременная оплата, в общем все на высшем уровне! Спасибо за интересную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)
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ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг и рерайтинг
Ильгиза пишет просто замечательно! У нее очень хороший и легкий стиль, который, к сожалению, не так уж часто можно встретить. Вся информация в статье представлена корректно. Грамотность тоже на высоте. Спасибо за прекрасную работу. Надеюсь, что будем работать дальше.
Илона замечательный заказчик и приятный в общении человек! Всегда четкое ТЗ и моментальная оплата. В общем все отлично, от сотрудничества только положительные эмоции, надеюсь будем работать и дальше :-)
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