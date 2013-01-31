Emy_Lee_Uz

Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Мне понравилось как работает Ильгиза. Она пишет действительно интересные и уникальные статьи. Заказы выполняет точно в срок. Думаю, что мы будем с ней и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Наталья профессиональна, оперативна и приятна в общении! Всегда четкая постановка задачи и своевременная оплата, в общем все на высшем уровне! Спасибо за интересную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)
$20
10 баллов
12 лет назад
Ильгиза пишет просто замечательно! У нее очень хороший и легкий стиль, который, к сожалению, не так уж часто можно встретить. Вся информация в статье представлена корректно. Грамотность тоже на высоте. Спасибо за прекрасную работу. Надеюсь, что будем работать дальше.
Ответный отзыв
Илона замечательный заказчик и приятный в общении человек! Всегда четкое ТЗ и моментальная оплата. В общем все отлично, от сотрудничества только положительные эмоции, надеюсь будем работать и дальше :-)