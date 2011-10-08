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Статья, тема - flash видеопрезентация
Здравствуйте. Нужен рерайт. 3000 знаков
Статья из 2 частей:
1. Краткое определение flash технологии, перечисление того, что можно создавать с её помощью. Последним пунктом должна стоять видео презентация. (600-700 знаков)
2. Нужно ответить на следующие вопросы ( в указанном порядке):
- Что такое flash видеопрезентация?
- Для чего она создаётся? Коротко упомяните о компаниях (2-3 предложения) и более подробно - об интернет-предпринимателях, продающих свой электронный товар.
- Каковы преимущества видео презентации перед традиционным продающим текстом (3-4 пункта)?
Источники рерайта - ваши.
Пишите простым разговорным языком, короткими предложениями, обращайтесь к читателю лично. Статья должна быть написана в стиле популярного блогера, а не в стиле Викпедии.
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