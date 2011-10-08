Статья, тема - flash видеопрезентация

Здравствуйте. Нужен рерайт. 3000 знаков

Статья из 2 частей:

1. Краткое определение flash технологии, перечисление того, что можно создавать с её помощью. Последним пунктом должна стоять видео презентация. (600-700 знаков)

2. Нужно ответить на следующие вопросы ( в указанном порядке):

- Что такое flash видеопрезентация?

- Для чего она создаётся? Коротко упомяните о компаниях (2-3 предложения) и более подробно - об интернет-предпринимателях, продающих свой электронный товар.

- Каковы преимущества видео презентации перед традиционным продающим текстом (3-4 пункта)?

Источники рерайта - ваши.

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