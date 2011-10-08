Статья, тема - flash видеопрезентация

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка180 просмотров

Здравствуйте. Нужен рерайт. 3000 знаков

Статья из 2 частей:

1. Краткое определение flash технологии, перечисление того, что можно создавать с её помощью. Последним пунктом должна стоять видео презентация. (600-700 знаков)

2. Нужно ответить на следующие вопросы ( в указанном порядке):

- Что такое flash видеопрезентация?

- Для чего она создаётся? Коротко упомяните о компаниях (2-3 предложения) и более подробно - об интернет-предпринимателях, продающих свой электронный товар.

- Каковы преимущества видео презентации перед традиционным продающим текстом (3-4 пункта)?

Источники рерайта - ваши.

Пишите простым разговорным языком, короткими предложениями, обращайтесь к читателю лично. Статья должна быть написана в стиле популярного блогера, а не в стиле Викпедии.

14 лет назад
rdmd
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг для членов фан-клубов

    Клубы любой направленности. Приглашаем активных участников клубов, форумов к сотрудничеству. Необходимо продвигать определенные идеи среди участников и, собственно, кумиров. Тема - подарки известным людям. Целевая аудитория - Россия

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание речевки

    Требуется написание речевки менеджера,для обзвона клиентов .Предложение услуг,назначение встречи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Блог на польском

    $50

    1. Приглашаю к сотрудничеству только тех, кто идеально пишет на польском 2. Для начала надо будет разместить 10 записей по 150-200 слов на темы здоровья, авто, туризма и т.д. 3. Ключевики предоставляются ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание 1 cообщения в мес. на англ.

    $5

    Ищу человека, готового писать 1 пост (это может быть как написание поста от себя, перевод русской статьи или поста, либо рерайтинг англ. статьи) в месяц на английском языке. Тематика - садоводство. Пост может быть минимум ...

    Написание постов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ведение аккаунта в twitter

    Авиационная тематика. Пост новостей, интересных юморных событий и тд. А также создание интересных статей на авиационную тематику для нашего сайта. Требования: быть заинтересованным в авиации и пользоваться исключительно белыми способами раскрутки аккаунта. Подробности при общении.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание сео текстов

    Требуется написание сео текста на сайт пивного ресторана. Ключи: Глдавная: пивной ресторан пивной бар ресторан кафе рестораны бары калининграда Рубрика в новостях: ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание интересных, развлекательных статей

    Есть развлекательный сайт (онлайн-игры, видеоролики, фильмы и т.д.). Для него нужно написать 200 статей на развлекательные темы. Темы могут быть примерно такими: жизнь публичных людей, звезд шоу-бизнеса; необычные люди, профессии, явления, события; необычные технические новинки; ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей

    Нужен исполнитель (или несколько) для рерайта 25 статей (~75.000 символов), тематика - дизайн интерьера. Сроки - 2 дня (до вечера воскресенья). Указывайте цены за 1000 символов б.п. и сколько статей можете обработать.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется рерайт статей

    Требуется рерайт 11 статей финансовой направленности. От исполнителя требуется понимание данной тематики. Статьи примерно 7000-8000 знаков без пробелов. Интересуют цены на весь объем либо за 1000. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 13 статей для интернет-магазина страз

    Интернет-магазин: http://straz-decor.ru Магазин осуществляет продажу страз по всей России. Требуется написать 13 статей. Что можно сказать в статьях: Огромный ассортимент, работа по всей России, отлаженный механизм доставки,креативные аппликации, один из крупнейших продавцов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад