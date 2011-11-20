Оптимизированные уникальные статьи

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Завершен16 заявок470 просмотров

Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/

Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов.

Названия статей, это же ключевые фразы:

Телефоны Cartier;

Телефоны Louis Vuitton;

Телефоны Rado;

Телефоны Tag Heuer;

Копии телефонов;

Телефоны Vertu Ascent;

Телефоны Vertu Constellation;

Телефоны Vertu Signature.

А также:

Копии часов;

Мужские часы;

Женские часы;

Наручные часы;

Швейцарские часы.

Оплата по факту выполнения работы.

13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wallter
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$6
2 дня
Работа выполнена быстро, качественно и за разумную цену. Спасибо!
Отличный заказчик. Оплату получил вовремя, поставил четкое тз. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

Wallter
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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