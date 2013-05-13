8 статей для сайта финансовой группы

Сайт финансовой группы: http://rfg.su/

"Белая" компания, без обмана, 100% юридическая чистота. Требуется

контентное провижение сайта. Основная тематика - помощь в выдаче кредита.

Требуется написать по одной ЗАГЛАВНОЙ статье для каждого раздела сайта

(сайт пока не отредактирован, перый запрос для каждой сатьи - это БУДЕТ

наименование раздела).

Возможен рерайт конкурентов:

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1)5000 символов - все запросы упомянуть в первом абзаце. Далее первый

запрос 1 раз на каждую 1000 символов, а остальные, по 1-2 раза на весь

текст.

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2)4000 символов - все запросы упомянуть в первом абзаце(в первых 150

символах). Далее повторить каждый запрос на каждую тысячу символов.

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6)3000 символов -все запросы упомянуть в первом абзаце(в первых 150

символах). Далее требуется повторение каждого запроса по 3 раза (итого с

первым абзацем - 4 повторения КАЖДОГО ЗАПРОСА).

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7)3000 символов - все запросы упомянуть в первом абзаце(в первых 150

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8)4000 символов - все запросы упомянуть в первом абзаце(в первых 150

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Итого 31 000 сиволов (с пробелами). Жду от Вас предложения со

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