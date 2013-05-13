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8 статей для сайта финансовой группы
Сайт финансовой группы: http://rfg.su/
"Белая" компания, без обмана, 100% юридическая чистота. Требуется
контентное провижение сайта. Основная тематика - помощь в выдаче кредита.
Требуется написать по одной ЗАГЛАВНОЙ статье для каждого раздела сайта
(сайт пока не отредактирован, перый запрос для каждой сатьи - это БУДЕТ
наименование раздела).
Возможен рерайт конкурентов:
http://mirkredit.ru/potrebitel_skij_kredit/
http://www.creditfora.ru/home.html
http://www.creditinform.spb.ru/
Статьи: Во всех статьях похвалить «РусФинансГруп» за качественный
финансовый консалтинг, подбор банков, низкую комиссию и т.д. (смотрите у
конкурентов).
1)5000 символов - все запросы упомянуть в первом абзаце. Далее первый
запрос 1 раз на каждую 1000 символов, а остальные, по 1-2 раза на весь
текст.
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Итого 31 000 сиволов (с пробелами). Жду от Вас предложения со
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