Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...
Приватный проект для Холостовой Инны (Inna_rm)
Необходимо сделать рерайт по моим исходникам (17 ссылок)
Сроки: 6 дней - до 15.10.2011 20.00 (мск)
Оплата по ВебМани после выполнения работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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