Приватный проект для Важенковой Светланы Swetulina

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка269 просмотров

Необходимо сделать рерайт по моим исходникам (17 ссылок)

Сроки: 6 дней - до 15.10.2011 20.00 (мск)

Оплата по ВебМани после выполнения работы.

14 лет назад
Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Swetulina
Светлана 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
6 дней
Очень доволен сотрудничеством с данным работником. Работу делает в срок и качественно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень довольна сотруднечеством с Денисом, интересные проекты, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Swetulina
Светлана 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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