Требуются тексты для сайта автоателье. К проекту прикреплен архив с таблицей, в которой описаны параметры текстов. Краткие пояснения по полям таблицы: 1) Название текста - это просто ...
Тексты для сайта Многоразовые подгузники
Нужен рерайт-копирайт текстов для сайта. Тематика многоразовые подгузники. Дам ссылки на сайты с текстами которые нужно переделать. И дописать немножко. Цены и сроки.
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