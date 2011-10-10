Копирайт/рерайт интернет-магазина

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Закрыт19 заявок269 просмотров

Сайт по продаже профессионального аудио/видео/осветительного оборудования. Необходим копирайт/рерайт характеристик товаров. Нужен новый текст к каждому товару, но чтоб смысл оставался тот же. На сайте 454 позиции. Vismedia.ru

Жду предложений.

14 лет назад
mashulya87
Мария 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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