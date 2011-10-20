Требуются новостные статьи из студенческой жизни для сайта объемом 2000-2500 знаков. Ссылка на сайт для ознакомления и выбора тематики kcstudent.ru. Примерные темы по которым статьи нужны уже сейчас: 1 Устный экзамен - как правильно готовиться.

2 Лекции .Нужно ли в современном обществе писать лекции от руки.

3 Два приоритетных вопроса: учеба или работа.

4 Готовимся к экзамену вместе.

Необходимо чтобы во всех статьях резюмирование сводилось к примерной фразе: Консалтинговый центр "Для студента" рад Вам помочь или что то в этом "духе".