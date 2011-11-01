Наркомания по городам для Минасян Кристины

На главную страницу интернет магазина бижутерии и аксессуаров нужно написать текст, что то вроде презентации магазина клиентам!ГЛАВНОЕ условие - УНИКАЛЬНОСТЬ текста, не рерайт, на ключевых словах зацикливаться не нужно будет, важно написать легкую,понятную и ...