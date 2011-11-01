Наркомания по городам для Минасян Кристины

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Завершен3 заявки189 просмотров

Нужно 255 статей про наркоманию по 14 городам России таких, как Новосибирск, Челябинск, Омск, Самара, Ростов на Дону, Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, Саратов, Красноярск, Краснодар, Уфа. Файл с запросами отправила на почту.

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$900
7 дней
Спасибо огромное, Кристина, за работу! Отлично все выполнено, огромный объем за короткий срок, все идеально!
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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