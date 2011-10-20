Описание проекта: Нужно 2 сео статьи. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст. 1. Круглосуточная наркологическая помощь 2. Лечение пьянства, как избавиться от пьянства (2 ключа) ...
Рерайт новостей тематики iphone
Если вы любите продукцию Apple, тогда это для вас.
Нужно делать рерайт новостей и добавление новостей на сайт о iphone.
У вас должны быть такие качества:
- увлечение тематикой Apple
- грамотность и ответственность
- возможность выделять 1-2 часа в сутки на поиск актуальных новостей
- умение искать свежую актуальную информацию (официальные сайты, twitter, блоги и т.д.)
- небольшие навыки работы в Photoshop или др. графическом редакторе, или умение искать актуальные картинки к новостям
Писать нужно 1-2 новости в день, объемом в 1-2к знаков. ЦЕНА ЗА 1000 зн – договорная
Выбранному исполнителю завтра предоставлю аккаунт.
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