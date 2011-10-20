Рерайт новостей тематики iphone

Если вы любите продукцию Apple, тогда это для вас.

Нужно делать рерайт новостей и добавление новостей на сайт о iphone.

У вас должны быть такие качества:

- увлечение тематикой Apple

- грамотность и ответственность

- возможность выделять 1-2 часа в сутки на поиск актуальных новостей

- умение искать свежую актуальную информацию (официальные сайты, twitter, блоги и т.д.)

- небольшие навыки работы в Photoshop или др. графическом редакторе, или умение искать актуальные картинки к новостям

Писать нужно 1-2 новости в день, объемом в 1-2к знаков. ЦЕНА ЗА 1000 зн – договорная

Выбранному исполнителю завтра предоставлю аккаунт.