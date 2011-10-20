Наркологическая помощь

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  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки150 просмотров

Описание проекта:

Нужно 2 сео статьи. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. Круглосуточная наркологическая помощь

2. Лечение пьянства, как избавиться от пьянства (2 ключа)

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

olga_vdonsk
Ольга 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Отличная работа за короткие сроки, за 4 часа было написано 2 статьи с уникальностью 100%.
Очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

olga_vdonsk
Ольга 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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