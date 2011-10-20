Нужно 255 статей про наркоманию по 14 городам России таких, как Новосибирск, Челябинск, Омск, Самара, Ростов на Дону, Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, Саратов, Красноярск, Краснодар, Уфа. Файл с запросами отправила на почту.
Наркологическая помощь
Описание проекта:
Нужно 2 сео статьи. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.
1. Круглосуточная наркологическая помощь
2. Лечение пьянства, как избавиться от пьянства (2 ключа)
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования:
Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
Выбранный исполнитель
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