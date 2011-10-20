Требуются грамотные комментарии от зарегистрированных пользователей, на темы йоги, ЗОЖ, фитнеса и питания. Оплата на Вэб Мани за 5 комментариев.
Товарное описание в интернет-магазин.
Нужен опытный и грамотный человек, описания товара + фото(1-9), тематика детская (коляски, мебель, аксессуары) без лишней воды и масла масленого, контент не сдирать, только можно технические описания.
Стоимость позиции от 10-30р.
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