Приватно для Безлепкина Лера. Копирайтинг.

Есть задача подготовить несколько текстов для *** на заданные темы.

1. Гарантия – 10 лет. До 2К знаков.

2. Отдельная страница о коттеджном поселке “***”. До 5К знаков.

3. 2 маленьких текста:

Первый – год страховки в подарок. 500-1К знаков.

Второй – о вознаграждении за привод клиента. 500-1000 знаков.

Срок – до конца этой недели, включая выходные. Думаю, этого более чем достаточно, чтобы в спокойном режим все сделать.