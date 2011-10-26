Приватно для Безлепкина Лера. Копирайтинг.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка128 просмотров

Есть задача подготовить несколько текстов для *** на заданные темы.

1. Гарантия – 10 лет. До 2К знаков.

2. Отдельная страница о коттеджном поселке “***”. До 5К знаков.

3. 2 маленьких текста:

Первый – год страховки в подарок. 500-1К знаков.

Второй – о вознаграждении за привод клиента. 500-1000 знаков.

Срок – до конца этой недели, включая выходные. Думаю, этого более чем достаточно, чтобы в спокойном режим все сделать.

14 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$25
3 дня
Уровень выполнения, как всегда, на высоте - четко в срок, аккуратно, качественно, без лишних вопросов. Лера - настоящий профессионал. Продолжаю сотрудничество.
Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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