Срочно текст

1. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/volvo/ . написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

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Серис

Текст писать ориентируясь на модели автомобилей:

volvo 440

volvo 760

volvo 850

volvo 940

volvo 960

volvo c70

volvo s40

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вольво 340

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вольво с40

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volvo 240

volvo 460

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Объем 2000 символов. Страница продвигаемая

2. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/mitsubishi. написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

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Описать подробно след услуги компании:

Тюнинг

Ремонт

Серис

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mitsubishi asx

mitsubishi carisma

mitsubishi eclipse

mitsubishi evolution

mitsubishi galant

mitsubishi grandis

mitsubishi l 200

mitsubishi lancer 10

mitsubishi lancer 9

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3. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/ford/. Написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

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Тюнинг

Ремонт

Серис

Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей Форд.

4. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/alfaromeo/. Текст, который уже размещен тоже использовать, можно как вступление. Но потом написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

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Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей данной марки.

5. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/mazda/. написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

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Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей данной марки.

Все страницы продвигаемые. О количестве ключевиков не думайте, просто пишите естественный текст. Можете употреблять по 2-3 раза каждый.