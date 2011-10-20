Срочно текст

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Закрыт3 заявки151 просмотр

1. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/volvo/ . написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

стоимость обслуживания volvo s40

стоимость обслуживания вольво

volvo тюнинг

вольво тюнинг

ремонт вольво в москве

ремонт вольво цены

сервис вольво

Описать подробно след услуги компании:

Тюнинг

Ремонт

Серис

Текст писать ориентируясь на модели автомобилей:

volvo 440

volvo 760

volvo 850

volvo 940

volvo 960

volvo c70

volvo s40

volvo s60

volvo xc70

volvo xc90

вольво 340

вольво s70

вольво с30

вольво с40

вольво с 60

volvo 240

volvo 460

volvo 740

Объем 2000 символов. Страница продвигаемая

2. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/mitsubishi. написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

стоимость обслуживания mitsubishi

тюнинг mitsubishi

ремонт митсубиси

mitsubishi обслуживание

техническое обслуживание mitsubishi

mitsubishi сервис

Описать подробно след услуги компании:

Тюнинг

Ремонт

Серис

Текст писать ориентируясь на модели автомобилей:

mitsubishi asx

mitsubishi carisma

mitsubishi eclipse

mitsubishi evolution

mitsubishi galant

mitsubishi grandis

mitsubishi l 200

mitsubishi lancer 10

mitsubishi lancer 9

mitsubishi lancer evolution 9

mitsubishi lancer ix

mitsubishi outlander xl

mitsubishi pajero 4

mitsubishi sigma

mitsubishi space star

3. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/ford/. Написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

цены на ремонт форд

цены ремонт форд фокус 2

стоимость ремонта форд

стоимость технического обслуживания форд

ford focus тюнинг

тюнинг ford

тюнинг форд

форд фокус тюнинг

сервис форд

ремонт ford

ремонт форд

ремонт форд фокус

Описать подробно след услуги компании:

Тюнинг

Ремонт

Серис

Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей Форд.

4. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/alfaromeo/. Текст, который уже размещен тоже использовать, можно как вступление. Но потом написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

альфа ромео ремонт

альфа ромео сервис

альфа ромео тюнинг

Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей данной марки.

5. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/mazda/. написать текст об услуге компании, используя след ключевики:

центр обслуживания мазда

цены на обслуживание мазда

стоимость обслуживания мазда 3

мазда ремонт

ремонт mazda

мазда тюнинг

тюнинг mazda

мазда сервис

Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей данной марки.

Все страницы продвигаемые. О количестве ключевиков не думайте, просто пишите естественный текст. Можете употреблять по 2-3 раза каждый.

14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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