Нужен опытный и грамотный человек, описания товара + фото(1-9), тематика детская (коляски, мебель, аксессуары) без лишней воды и масла масленого, контент не сдирать, только можно технические описания. Стоимость позиции от 10-30р.
Срочно текст
1. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/volvo/ . написать текст об услуге компании, используя след ключевики:
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Тюнинг
Ремонт
Серис
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volvo 440
volvo 760
volvo 850
volvo 940
volvo 960
volvo c70
volvo s40
volvo s60
volvo xc70
volvo xc90
вольво 340
вольво s70
вольво с30
вольво с40
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volvo 240
volvo 460
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Объем 2000 символов. Страница продвигаемая
2. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/mitsubishi. написать текст об услуге компании, используя след ключевики:
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Описать подробно след услуги компании:
Тюнинг
Ремонт
Серис
Текст писать ориентируясь на модели автомобилей:
mitsubishi asx
mitsubishi carisma
mitsubishi eclipse
mitsubishi evolution
mitsubishi galant
mitsubishi grandis
mitsubishi l 200
mitsubishi lancer 10
mitsubishi lancer 9
mitsubishi lancer evolution 9
mitsubishi lancer ix
mitsubishi outlander xl
mitsubishi pajero 4
mitsubishi sigma
mitsubishi space star
3. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/ford/. Написать текст об услуге компании, используя след ключевики:
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Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей Форд.
4. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/alfaromeo/. Текст, который уже размещен тоже использовать, можно как вступление. Но потом написать текст об услуге компании, используя след ключевики:
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Текст писать ориентируясь на все модели автомобилей данной марки.
5. Написать текст для страницы http://rsproject.ru/mazda/. написать текст об услуге компании, используя след ключевики:
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Все страницы продвигаемые. О количестве ключевиков не думайте, просто пишите естественный текст. Можете употреблять по 2-3 раза каждый.
Заявки фрилансеров
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