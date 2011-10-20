Статьи для сайта

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Завершен15 заявок274 просмотра

Для сайта www.abiturients.info нужны описания специальностей. До 1000 знаков по каждой. Всего примерно 170 статей. Должно быть краткое описание специальности, где можно работать в последствии и профессии этой специальности.

Предлагайте бюджет за весь объем. Среди желающих будет проведен небольшой конкурс (попрошу описать специальность "6.050202 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии").

14 лет назад
zerkalo-I
Татьяна 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tanya82s
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$290
15 дней

Заявки фрилансеров

tanya82s
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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