Нужен опытный и грамотный человек, описания товара + фото(1-9), тематика детская (коляски, мебель, аксессуары) без лишней воды и масла масленого, контент не сдирать, только можно технические описания. Стоимость позиции от 10-30р.
Статьи для сайта
Для сайта www.abiturients.info нужны описания специальностей. До 1000 знаков по каждой. Всего примерно 170 статей. Должно быть краткое описание специальности, где можно работать в последствии и профессии этой специальности.
Предлагайте бюджет за весь объем. Среди желающих будет проведен небольшой конкурс (попрошу описать специальность "6.050202 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии").
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