Статьи для сайта

Для сайта www.abiturients.info нужны описания специальностей. До 1000 знаков по каждой. Всего примерно 170 статей. Должно быть краткое описание специальности, где можно работать в последствии и профессии этой специальности.

Предлагайте бюджет за весь объем. Среди желающих будет проведен небольшой конкурс (попрошу описать специальность "6.050202 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии").