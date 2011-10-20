Написание новостей для женского журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок335 просмотров

Здравствуйте!

Нужен рерайтер, который наполнял бы женский сайт новостями.

Наполнение новостей необходимо ежедневно по 4 новости.

Новости будут не большими по 500-1000 знаков.

14 лет назад
net9sky
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

cherry19
Ольга 
43 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$1
1 день
stl_flower
Мария 
34 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

cherry19
Ольга 
43 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
stl_flower
Мария 
34 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Товарное описание в интернет-магазин.

    $100

    Нужен опытный и грамотный человек, описания товара + фото(1-9), тематика детская (коляски, мебель, аксессуары) без лишней воды и масла масленого, контент не сдирать, только можно технические описания. Стоимость позиции от 10-30р.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо написать обзор

    еобходимо написать обзорную статью по фотографиям и имеющейся информации о товаре. Товар для охотников и рыболовов. Есть примеры подобных обзоров. Кол-во символов одного обзора: 3-5 тыс. Оплата: ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостные статьи

    Требуются новостные статьи из студенческой жизни для сайта объемом 2000-2500 знаков. Ссылка на сайт для ознакомления и выбора тематики kcstudent.ru. Примерные темы по которым статьи нужны уже сейчас: 1 Устный экзамен - как правильно готовиться. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Комментарии по существу.

    Требуются грамотные комментарии от зарегистрированных пользователей, на темы йоги, ЗОЖ, фитнеса и питания. Оплата на Вэб Мани за 5 комментариев.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт новостей тематики iphone

    $50

    Если вы любите продукцию Apple, тогда это для вас. Нужно делать рерайт новостей и добавление новостей на сайт о iphone. У вас должны быть такие качества: - увлечение тематикой ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наркологическая помощь

    Описание проекта: Нужно 2 сео статьи. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст. 1. Круглосуточная наркологическая помощь 2. Лечение пьянства, как избавиться от пьянства (2 ключа) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наркомания по городам для Минасян Кристины

    Нужно 255 статей про наркоманию по 14 городам России таких, как Новосибирск, Челябинск, Омск, Самара, Ростов на Дону, Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, Саратов, Красноярск, Краснодар, Уфа. Файл с запросами отправила на почту.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать статью (описание) интернет-магазина

    На главную страницу интернет магазина бижутерии и аксессуаров нужно написать текст, что то вроде презентации магазина клиентам!ГЛАВНОЕ условие - УНИКАЛЬНОСТЬ текста, не рерайт, на ключевых словах зацикливаться не нужно будет, важно написать легкую,понятную и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Инструкция по оплате

    Сайт oriental-way.ru, Нужна подробная пошаговая инструкция по оплате, с картинками скриншотами. Способы оплаты квитанция, вебмоней, и робокасса предлагайте свою сумму

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переписать набросок текста

    Есть набросок текста для сайта. Текст об услугах оптимизации сайта. Необходимо переписать красивыми словами с яркими образами сохранив суть и размер. Тестовый кусок в личном. Предложите, пожалуйста, вашу цену за 1000зн и портфолио.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад