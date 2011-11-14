Наполнение форума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок201 просмотр

Задача: наполнить форум сообщениями.

Требования:

- качественные грамотные осмысленные сообщения, диалоги и обсуждения

- соответствие текстов тематике сайта (о детях, беременности, родах, товарах и проч и проч)

- уникальный текст, будем проверять

- каждый пост 200-300 символов

- в день до 100 постов (можно меньше - но качественней)

Оплата:

-3 руб за пост, расчет на следущий день

Если есть опыт работы и примеры - присылайте ссылки в личку

14 лет назад
shastra
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Znakomaja
Наталья 
66 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Работу с Натальей мы начали с наполнения форума. После выполнения этой работы на отлично, мы продолжили сотрудничество. Категорически довольны партнерством, тексты уникальные, качественные и легко читаются. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Znakomaja
Наталья 
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10 лет назад
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