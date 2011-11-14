Наполнение форума

Задача: наполнить форум сообщениями.

Требования:

- качественные грамотные осмысленные сообщения, диалоги и обсуждения

- соответствие текстов тематике сайта (о детях, беременности, родах, товарах и проч и проч)

- уникальный текст, будем проверять

- каждый пост 200-300 символов

- в день до 100 постов (можно меньше - но качественней)

Оплата:

-3 руб за пост, расчет на следущий день

Если есть опыт работы и примеры - присылайте ссылки в личку