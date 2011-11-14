Нужен опытный и грамотный человек, описания товара + фото(1-9), тематика детская (коляски, мебель, аксессуары) без лишней воды и масла масленого, контент не сдирать, только можно технические описания. Стоимость позиции от 10-30р.
Наполнение форума
Задача: наполнить форум сообщениями.
Требования:
- качественные грамотные осмысленные сообщения, диалоги и обсуждения
- соответствие текстов тематике сайта (о детях, беременности, родах, товарах и проч и проч)
- уникальный текст, будем проверять
- каждый пост 200-300 символов
- в день до 100 постов (можно меньше - но качественней)
Оплата:
-3 руб за пост, расчет на следущий день
Если есть опыт работы и примеры - присылайте ссылки в личку
Выбранный исполнитель
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