Написание статей по теме - сериалы

Всем привет. Требуется человек, который любит сериалы для написания статей.

Вот примерный алгоритм нашей работы.

Я даю кеи (чаще всего название сериала), например:

Универ смотреть онлайн и счастливы вместе смотреть онлайн.

Вам требуется написать статью на 2500-3000 знаков, первую половину про 1-ый сериал, а вторую половину про второй сериал, используя в статье слова - смотреть, онлайн, бесплатно, все серии и само название сериала.

Эти статьи пишутся для миралинкса, если что.

Надо постоянно такие статьи, главное пишите.

Плачу по 50 рублей за статью.