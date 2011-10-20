Написание статей по теме - сериалы

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Закрыт9 заявок291 просмотр

Всем привет. Требуется человек, который любит сериалы для написания статей.

Вот примерный алгоритм нашей работы.

Я даю кеи (чаще всего название сериала), например:

Универ смотреть онлайн и счастливы вместе смотреть онлайн.

Вам требуется написать статью на 2500-3000 знаков, первую половину про 1-ый сериал, а вторую половину про второй сериал, используя в статье слова - смотреть, онлайн, бесплатно, все серии и само название сериала.

Эти статьи пишутся для миралинкса, если что.

Надо постоянно такие статьи, главное пишите.

Плачу по 50 рублей за статью.

Написание статей
14 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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