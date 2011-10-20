Рерайт

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Закрыт11 заявок324 просмотра

Требуется рерайт большого объема текста - более 150 000 символов. Тематика - страхование.

Оплата 0.8 вмз за 1000 символов без пробелов. Кто может дешевле, пишите в личку.

Пример текста в приложении.

Возможен выбор нескольких исполнителей.

В предложениях указывайте, какой объем сможете рерайтить в день.

14 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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