Нужен опытный и грамотный человек, описания товара + фото(1-9), тематика детская (коляски, мебель, аксессуары) без лишней воды и масла масленого, контент не сдирать, только можно технические описания. Стоимость позиции от 10-30р.
Рерайт
Требуется рерайт большого объема текста - более 150 000 символов. Тематика - страхование.
Оплата 0.8 вмз за 1000 символов без пробелов. Кто может дешевле, пишите в личку.
Пример текста в приложении.
Возможен выбор нескольких исполнителей.
В предложениях указывайте, какой объем сможете рерайтить в день.
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