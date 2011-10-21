Приватный проект для Воронцова Алексея

Описание проекта:

Нужно 4 сео статьи наркомания. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. лечение коаксиловой наркомании

2. лечение от коаксиловой зависимости

3. прерывание запоя на дому

4. как бросить наркотики

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]