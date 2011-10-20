Требуется копирайтер для написания текстов связанных с детективной деятельностью Ориентация в работе правоохранительных органов, юриспруденции. Пожалуйста указывайте стоимость в долларах за 1000 знаков готового текста.
Копирайт небольшого текста
Имеется рекламный текст, который необходимо привести в должный вид. Добавить заголовок и сделать так, чтобы текст был легко читаемый и привлекательный.
Исходный текст в приложении.
Сделать нужно срочно до конца этого дня.
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