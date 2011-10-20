Копирайт небольшого текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка97 просмотров

Имеется рекламный текст, который необходимо привести в должный вид. Добавить заголовок и сделать так, чтобы текст был легко читаемый и привлекательный.

Исходный текст в приложении.

Сделать нужно срочно до конца этого дня.

14 лет назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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