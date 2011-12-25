Требуется написать несколько статей для ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок396 просмотров

Требуется написать/переработать несколько статей для интернет-магазина www.igry-razuma.ru

Желательно результат предоставить в хтмл с картинками.

Темы статей:

1. Как сделать заказ?

2. Гарантии (должно соответствовать законодательству).

3. Наши скидки - здесь надо рассказать про накопительную скидку, скидку для детсадов, скидочные товары, скидка за статью на сайт или заметку в блоге/сайте с сылкой на сайт.

4. О компании

5. Зачем регистрироваться?

6. Как работает моя корзина?

7. Как работает Ваш список желаний?

8. Условия использования

9. Политика конфеденциальности

10. Помощь - объединяющая страница на все информационные страницы сайта.

11. Небольшой текст для главной страницы.

Текста должны быть ясными, простыми, без воды, где требуются должны быть картинки и гиперссылки.

Как ориентиры:

http://www.smartytoys.ru

www.razvivalki.ru

http://www.detmir.ru/pages/rules/

В предложении писать общую сумму и для дальнейшего сотрудничества стоимость 1000 знаков без пробелов.

13 лет назад
Rodan1
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

MichaelT
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$45
8 дней
Адекватный исполнитель. Сделал больше, чем договаривались.
Очень рад был сотрудничать с Романом. Постоянно на связи, обстоятельные ответы на все возникающие по ходу дела вопросы, моментальная оплата работы. Рекомендую!
Jok_er
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Очень приятно сотрудничать. Четко задание, консультирование по возникающим вопросам, быстрая проверка сделанной работы и моментальная оплата. Всем советую.

Заявки фрилансеров

MichaelT
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
Jok_er
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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