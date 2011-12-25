Требуется написать несколько статей для ИМ

Требуется написать/переработать несколько статей для интернет-магазина www.igry-razuma.ru

Желательно результат предоставить в хтмл с картинками.

Темы статей:

1. Как сделать заказ?

2. Гарантии (должно соответствовать законодательству).

3. Наши скидки - здесь надо рассказать про накопительную скидку, скидку для детсадов, скидочные товары, скидка за статью на сайт или заметку в блоге/сайте с сылкой на сайт.

4. О компании

5. Зачем регистрироваться?

6. Как работает моя корзина?

7. Как работает Ваш список желаний?

8. Условия использования

9. Политика конфеденциальности

10. Помощь - объединяющая страница на все информационные страницы сайта.

11. Небольшой текст для главной страницы.

Текста должны быть ясными, простыми, без воды, где требуются должны быть картинки и гиперссылки.

Как ориентиры:

http://www.smartytoys.ru

www.razvivalki.ru

http://www.detmir.ru/pages/rules/

В предложении писать общую сумму и для дальнейшего сотрудничества стоимость 1000 знаков без пробелов.