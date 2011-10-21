Требуется копирайтер для написания текстов связанных с детективной деятельностью Ориентация в работе правоохранительных органов, юриспруденции. Пожалуйста указывайте стоимость в долларах за 1000 знаков готового текста.
Наполнение форума татуировщиков
Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт.
Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом.
Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию в других темах. Минимальный размер сообщения должен составлять 250 символов. Все темы и посты должны быть уникальные, воровоство идей с других форумов и копипаст не допустим.
Оплата по факту, период оплаты обговаривается.
От соискателей требуется:
- обязательное описание опыта в качестве татуировщика (где, какое время учились, где, какое время работали);
- стоимость 1 темы, 1 ответа в теме;
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