Текст о кафе и его услугах

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Завершен4 заявки188 просмотров

Необходимо написать качественно и со вкусом текст о восточном кафе и его услугах.

В приложении задание на которое необходимо ориентироваться.

От соискателя необходимо: примеры работ, стоимость работ и сроки реализации.

Просьба не писать в приват и ICQ , со всеми кто заинтересует я свяжусь сам.

Работа через СБС или пост.оплата.

14 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$10
2 дня
C Евгенией приятно и удобно работать. Сделала качественно и быстро. Корректировки вносила оперативно. Будем обязательно продолжать наше сотрудничество.
Сотрудничеством довольна. Несмотря на выходной, Александр оплатил работу сразу после проверки. Да и просто было приятно сотрудничать! Обращайтесь в будущем, буду рада помочь!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад

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