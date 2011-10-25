Текст о кафе и его услугах

Необходимо написать качественно и со вкусом текст о восточном кафе и его услугах.

В приложении задание на которое необходимо ориентироваться.

От соискателя необходимо: примеры работ, стоимость работ и сроки реализации.

Просьба не писать в приват и ICQ , со всеми кто заинтересует я свяжусь сам.

Работа через СБС или пост.оплата.