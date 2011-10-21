Требуется копирайтер для написания текстов связанных с детективной деятельностью Ориентация в работе правоохранительных органов, юриспруденции. Пожалуйста указывайте стоимость в долларах за 1000 знаков готового текста.
Написание статей для сайта
Написание статей для сайта, в месяц по 4 статьи, под низкочастотные запросы
Тематика: Образование
Статьи от 2000 - 2500 знаков
Заявки фрилансеров
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